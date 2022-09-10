حوادث
آش خاصك تدير ؟
اكتساب الجنسية المغربية تختلف شروط حصول الأجانب على الجنسية المغربية، ما إذا كان الأمر يتعلق بأجنبية متزوجة من مغربي أو أجنبي أو أجنبية يقيمان بشكل منفرد بالمغرب. الأجنبية المتزوجة بمغربي يجوز للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، بعد مرور سنتين على الأقل، على إقامة العائلة في المغرب بكيفيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا