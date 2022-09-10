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الرياضة

ويست هام يؤكد عودة أكرد

منذ 4 ثواني
مسؤولو الفريق الإنجليزي تفاجؤوا بسرعة تعافيه من الإصابة بالمعمورة وقرروا عودته لمواصلة العلاج أعلن ويست هام الإنجليزي أن مدافعه المغربي نايف أكرد، سيعود إلى التداريب الجماعية مع اللاعبين، في غضون أربعة أسابيع، بعد أن أنهى المرحلة الأولى من العلاج بالمغرب. وعلمت “الصباح”، أن مسؤولي ويست هام الإنجليزيأكمل القراءة »

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منذ 4 ثواني


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