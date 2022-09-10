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الرياضة

السريع يقدم مدربه ولاعبيه الجدد

منذ 9 دقائق
عقد سريع وادي زم، أول أمس (الخميس)، ندوة صحافية، تم خلالها تقديم القمصان الجديدة التي سيخوض بها الفريق منافسات القسم الثاني، والتعاقدات التي بلغت 11 لاعبا. وأكد عادل العوني رئيس سريع وادي زم، وعبد الرحيم عينان أمين مال الفريق، أنه تم التعاقد مع أحسن اللاعبين الذين سيقدمونأكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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