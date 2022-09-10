افتتاحية
القوة “الضاربة”
هنيئا لكم أيها الجزائريون. من أعماق القلب، نبارك لكم وصولكم إلى الدرك الأسفل. إلى أسفل القاع على وجه التحديد. فأنتم لم تكتفوا، منذ سنوات، بالوصول إلى القاع، بل تواصلون الحفر تحته بإصرار غريب، علكم تجدون الأسوأ في العاهات والأمراض النفسية والعقد التاريخية، وتصنعون منها “كوكتيلا” من الأحقادأكمل القراءة »
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