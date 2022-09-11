الملك يهنئ تشارلز الثالث عاهل المملكة المتحدة بمناسبة اعتلائه العرش

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، بمناسبة اعتلائه عرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي عن أطيب التهاني لعاهل المملكة المتحدة، متمنيا لجلالته عهدا زاهرا ينعم في ظله بلده بوافر الرقي والرخاء.

وقال جلالة الملك في هذه البرقية “إن علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي نسجها بلدانا على مر العقود، والتي ما فتئت تترسخ يوما بعد يوم بفضل الثقة المتبادلة والإرادة الدائمة للدفع بها قدما نحو الأفضل، لمبعث اعتزاز كبير لنا بالمملكة المغربية”.

وفي هذا الصدد، أكد جلالة الملك لعاهل المملكة المتحدة مدى حرصه على مواصلة العمل سويا معه من أجل دعم هذه الدينامية القوية وإثراء الرصيد العريق للعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة في مختلف المجالات.

وأضاف جلالة الملك ” كما لا يفوتني أن أعبر لجلالتكم عن اعتزازي العميق بما يربطنا شخصيا وعائلتينا الملكيتين من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا ” وإذ أجدد لكم عبارات تهانئي، أرجو أن تتفضلوا ، صاحب الجلالة ، بقبول أسمى مشاعر تقديري، مشفوعة بأصدق متمنياتي لكم، ولصاحبة الجلالة الملكة كاميلا، ولسائر أفراد أسرتكم الملكية الموقرة بدوام الصحة والسعادة”.