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الصباح الفني

الخمليشي ولقاء حول مسارها

منذ 3 دقائق
 حلت الممثلة أسماء الخمليشي ضيفة على لقاء خاص نظمته إحدى المؤسسات الجمعة الماضي، والذي كان مناسبة من أجل تسليط الضوء على مسارها الفني الحافل بعدة أعمال، خاصة في عالم الفن السابع. وتوقفت الخمليشي خلال اللقاء ذاته عند محطات متعددة من مسارها، الذي كان فرصة لكثير من المواهبأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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