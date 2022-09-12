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اذاعة وتلفزيون

السرغيني يصور “الوترة”

منذ 57 ثانية
فيلم سينمائي غنائي يتقمص بطولته من إخراج الروخ ينشغل حاليا الفنان الشعبي حميد السرغيني بتصوير دور البطولة في فيلم سينمائي بعنوان “الوترة” تحت إدارة المخرج إدريس الروخ. وقال السرغيني ل”الصباح” إنه سعيد بخوض تجربة بطولة مطلقة في فيلم سينمائي ذي طابع غنائي، موضحا “سعيد بهذا العمل، الذيأكمل القراءة »

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منذ 57 ثانية


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