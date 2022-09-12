fbpx
الرياضة

البنزرتي وتواركة يعمقان أزمة الرجاء

منذ دقيقتين
التوركيون اعترضوا على جلوسه في الاحتياط وخسارة مباراة آسفي بالقلم واردة وجد الرجاء الرياضي نفسه في موقف محرج، بسبب منع مدربه فوزي البنزرتي من الجلوس في دكة بدلاء فريقه خلال المباراة، التي حل فيها ضيفا على اتحاد تواركة، الجمعة الماضي، لحساب الدورة الثانية من منافسات البطولة. وعلمتأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.