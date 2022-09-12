الرياضة
البنزرتي وتواركة يعمقان أزمة الرجاء
التوركيون اعترضوا على جلوسه في الاحتياط وخسارة مباراة آسفي بالقلم واردة وجد الرجاء الرياضي نفسه في موقف محرج، بسبب منع مدربه فوزي البنزرتي من الجلوس في دكة بدلاء فريقه خلال المباراة، التي حل فيها ضيفا على اتحاد تواركة، الجمعة الماضي، لحساب الدورة الثانية من منافسات البطولة. وعلمتأكمل القراءة »
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