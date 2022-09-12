الرياضة
الشيبي رسميا في بيراميدز
ودع الفريق وجمهوره بعد أن قاطع تداريب الجيش وجدت أزمة المدافع الأيمن محمد الشيبي مع الجيش الملكي، طريقها إلى الحل، بعد إعلان انتقاله إلى بيراميدز المصري، أول أمس (السبت). وقاطع اللاعب تداريب الجيش الملكي الأسبوع الماضي، مطالبا بتسهيل انتقاله إلى الفريق المصري، لتستأنف المفاوضات، إلى أن توصلتأكمل القراءة »
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