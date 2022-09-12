الرياضة
“الماط” يؤزم وضعية طنجة
ألحق به الهزيمة الثانية والزاكي يلوم عدم تأهيل لاعبيه حسم المغرب التطواني ديربي الشمال أمام اتحاد طنجة، بهدف لصفر، الجمعة الماضي، لحساب الدورة الثانية من البطولة الوطنية، بملعب سانية الرمل. وتمكن المغرب التطواني من الظفر بنقاط المباراة، بفضل هدف محمد كمال في الدقيقة 63، ليلحق بالفريق الطنجيأكمل القراءة »
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