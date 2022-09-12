الصباح الفني
فتحي في كأس العالم
كشفت صفحات فنية في “أنستغرام” أن الفنانة الاستعراضية المغربية نورة فتحي انضمت إلى قائمة النجوم العرب الحاضرين في افتتاح مونديال 2022 بقطر، تحت إشراف المنتج المغربي العالمي نادر بلخياط، المعروف بلقب “ريدوان”. وتم اختيار فتحي لتكون ضمن النجوم العرب الذين سيفتتحون فعاليات هذه التظاهرة الكروية العالمية، بتقديمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا