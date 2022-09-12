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الصباح الفني

فتحي في كأس العالم

منذ دقيقتين
كشفت صفحات فنية في “أنستغرام” أن الفنانة الاستعراضية المغربية نورة فتحي انضمت إلى قائمة النجوم العرب الحاضرين في افتتاح مونديال 2022 بقطر، تحت إشراف المنتج المغربي العالمي نادر بلخياط، المعروف بلقب “ريدوان”. وتم اختيار فتحي لتكون ضمن النجوم العرب الذين سيفتتحون فعاليات هذه التظاهرة الكروية العالمية، بتقديمأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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