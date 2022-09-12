الرياضة
الجامعة تعزز شراكتها مع إثيوبيا
وقعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اتفاقية شراكة وتعاون مع الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، أول أمس (السبت)، بعد أن حل بالمغرب لحضور مباراة السوبر الإفريقي بين الوداد وبركان. وكشفت جامعة الكرة أن الاتفاقية التي أبرمها فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، وإزياس جيرا بوشو، رئيس الاتحادأكمل القراءة »
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