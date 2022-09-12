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رئيس في “ألف ليلة وليلة” تستعد النجمة ياسمين رئيس للمشاركة في بطولة مسلسلها الرمضاني “ألف ليلة وليلة” بشخصية “شهرزاد” مع النجم ياسر جلال، من إنتاج شركة “أروما”، ومن المنتظر الكشف عن باقي طاقم العمل خلال الفترة المقبلة. وتنتظر ياسمين رئيس إطلاق فيلمها المقبل “أنا لحبيبي” من بطولة محمدأكمل القراءة »
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