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الرياضة

آسفي يستعجل ملف البنزرتي

منذ دقيقتين
وجه المكتب المسير لأولمبيك آسفي مراسلة ثانية إلى الجامعة يطالب من خلالها بالكشف عن مصير اعتراضه على دخول المدرب التونسي فوزي البنزرتي في مباراة الدورة الأولى ضد الرجاء. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح»، فإن مسؤولي الفريق العبدي طالبوا بالإسراع بإصدار حكم في هذه القضية، وتشبثوا بأحقيتهم فيأكمل القراءة »

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