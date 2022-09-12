الرياضة
خنيفرة يسقط سلا
افتتح شباب أطلس خنيفرة منافسات بطولة القسم الثاني لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه جمعية سلا، بهدفين لواحد، خلال المباراة التي جمعتهما بالملعب البلدي بمريرت، والتي أقيمت دون جمهور لأسباب أمنية. وافتتح لاعب شباب أطلس خنيفرة عبد اللطيف بنقصو، باب التسجيل في الدقيقة 26، وبعد دقيقة من انطلاقأكمل القراءة »
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