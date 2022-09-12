fbpx
الرياضة

عقوبات مخففة على الاتحاد الجزائري

منذ 16 ثانية
الاتحاد العربي اعتبر القرارات قابلة للاستئناف وتوعد المخالفين أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي لكرة القدم، أول أمس (السبت)، قرارات مخففة في حق الاتحاد الجزائري، على خلفية أحداث نهائي كأس العرب للفتيان أمام المنتخب الوطني. وأعلن الاتحاد العربي أن لجنة الانضباط غرمت الاتحاد الجزائري 120 ألف دولار، بسببأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 16 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.