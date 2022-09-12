الرياضة
عقوبات مخففة على الاتحاد الجزائري
الاتحاد العربي اعتبر القرارات قابلة للاستئناف وتوعد المخالفين أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي لكرة القدم، أول أمس (السبت)، قرارات مخففة في حق الاتحاد الجزائري، على خلفية أحداث نهائي كأس العرب للفتيان أمام المنتخب الوطني. وأعلن الاتحاد العربي أن لجنة الانضباط غرمت الاتحاد الجزائري 120 ألف دولار، بسببأكمل القراءة »
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