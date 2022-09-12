الرياضة
الركراكي يخطف شديرة من إيطاليا
تلقى تطمينات بشأن زياش ويسعى لإقناع الخنوس وآخرين بحمل قميص الأسود علمت “الصباح” أن وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني، يراهن على حضور وليد شديرة، المحترف بباري الإيطالي، خلال نهائيات كأس العالم، التي تحتضن نهائياتها قطر، في الفترة الممتدة ما بين 20 نونبر و18 دجنبر المقبلين. وكشفت مصادرأكمل القراءة »
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