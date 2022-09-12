الصباح الفني
جولة بعروض فن الشارع
تنظم الجمعية الثقافية لمسرح الرحال، لأول مرة، جولة فنية كبرى على امتداد شتنبر الجاري، بجهة البيضاء-سطات، تحت عنوان” الطيور “والتي تهدف إلى إحياء “فن الشارع” بعد استراحة طويلة بسبب أزمة جائحة كورونا. وانطلق العرض من المصنع الثقافي السابق بالحي المحمدي، بمشاركة 15 شابا، يمزج بين عناصر المسرحأكمل القراءة »
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