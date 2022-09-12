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الرياضة

تطوان يسوي نزاعاته مع “فيفا”

منذ 10 ثواني
أعلن المكتب المديري للمغرب التطواني، تسوية نزاعاته التي صدرت في شأنها قرارات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بمنع الفريق من الانتدابات. وأكد النادي تسوية ثمانية ملفات أدى بشأنها ما يقارب 850 مليونا، بعد مفاوضات وصفها مصدر من النادي ب”الماراثونية”، وبفضل وساطات بعض الفعاليات. من ناحيةأكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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