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الرياضة

وجدة ينهي تعاقداته بضم سنغالي

منذ 10 دقائق
اسمه بول فالير ويبلغ من العمر 21 سنة وسبق له اللعب لتونغيث أنهى مولودية وجدة تعاقداته الصيفية، بضم المهاجم السنغالي بول فاليري باسين، بعد نهاية عقده مع نادي تونغيت السنغالي، الممارس في القسم الأول السنغالي. وسبق لبول (21 سنة) أن لعب بانتظام مع جميع الفئات العمرية للمنتخبأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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