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الرياضة

كواليس الفرق

منذ 10 دقائق
شباب المحمدية رفض حمزة الواسطي، لاعب شباب المحمدية لكرة القدم، الانتقال إلى حسنية أكادير، رغم توصل الفريقين إلى اتفاق بينهما حول الشق المالي. وقالت مصادر من شباب المحمدية إن الواسطي أبلغ المسؤولين أنه لن ينتقل إلى حسنية أكادير، وأنه يفضل إتمام عقده مع فريقه الحالي، موضحة أنأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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