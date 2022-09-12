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الرياضة

كأس العالم بالمغرب

منذ دقيقتين
قدمها النجم الفرنسي تريزيغي والآلاف يكتشفونها لأول مرة بالبيضاء وصلت كأس العالم الأصلية لكرة القدم، أول أمس (السبت)، إلى البيضاء، في إطار جولة دولية، تأخذها إلى 51 دولة، قبل وصولها إلى قطر، البلد المنظم للحدث العالمي بعد شهرين. وعرض مجسم الكأس الأصلية لكأس العالم، أول أمس (السبت)،أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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