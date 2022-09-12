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الرياضة

إصابة نيلمار تؤرق خريبكة

منذ دقيقتين
تلقى أولمبيك خريبكة ضربة موجعة، بعد التأكد من إصابة الإيفواري نيلمار بلي مونديسير، تزامنا مع بداية الموسم الجاري، وفي غياب عناصر جاهزة لسد الخصاص في خط الوسط الدفاعي. وأصيب نيلمار بلي بتمزق في الفخذ، خلال الحصة التدريبية الأخيرة، إذ كانت مخصصة للتسديد نحو المرمى، ما أثار قلقأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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