الصباح الفني
براني و”جبال الأطلس” بالأمازيغية
أكدت حصولها على موافقة لحلو لإعادة أدائها أكدت الفنانة كوثر براني أنها حصلت على موافقة الفنان نعمان لحلو لإعادة أداء أغنيته “جبال الأطلس” بالأمازيغية، باعتبارها من الأغاني التي يحبها جميع المغاربة. وعبرت براني عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع واحد من ألمع الأسماء في الساحة الغنائية المغربية، الذيأكمل القراءة »
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