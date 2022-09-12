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الصباح الفني

براني‭ ‬و‭”‬جبال‭ ‬الأطلس‭” ‬بالأمازيغية

منذ دقيقتين
أكدت‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬لحلو‭ ‬لإعادة‭ ‬أدائها أكدت‭ ‬الفنانة‭ ‬كوثر‭ ‬براني‭ ‬أنها‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬الفنان‭ ‬نعمان‭ ‬لحلو‭ ‬لإعادة‭ ‬أداء‭ ‬أغنيته‭ “‬جبال‭ ‬الأطلس‭” ‬بالأمازيغية،‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬الأغاني‭ ‬التي‭ ‬يحبها‭ ‬جميع‭ ‬المغاربة‭.‬ وعبرت‭ ‬براني‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬بتعاونها‭ ‬مع‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬ألمع‭ ‬الأسماء‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الغنائية‭ ‬المغربية،‭ ‬الذي‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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