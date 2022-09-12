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وطنية

أخنوش يستعرض حصيلة الحكومة

منذ 3 دقائق
تخصيص عشرة ملايير درهم لمواجهة الجفاف ورفع ميزانية المقاصة إلى 32 مليار درهم استعرض عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام شبيبة الحزب في الجامعة الصيفية بأكادير، خلال دورتها الرابعة، المنعقدة يومي 9 و10 من الشهر الجاري، بعضا من ملامح الحصيلة الأولية للحزب الذي يتحمل مسؤوليةأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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