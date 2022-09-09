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الصباح السياسي

الملك يهنئ رئيس مقدونيا الشمالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده

منذ 51 ثانية
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بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ستيفو بيندرفسكي، رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني لستيفو بيندرفسكي وأخلص المتمنيات لشعب مقدونيا الشمالية بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة، أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل المضي قدما في تمتين علاقات التعاون المثمر القائمة بين بلدينا، وترسيخ أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تربط بين شعبينا”.

منذ 51 ثانية
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