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الصباح السياسي

برقية تهنئة من الملك إلى وليام روتو بمناسبة انتخابه رئيسا لكينيا

منذ دقيقة واحدة
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بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى وليام روتو، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية كينيا، متمنيا له “التوفيق في مهامه السامية”.

ومما جاء في هذه البرقية “وانطلاقا مما يربط شعبينا من أواصر الأخوة الإفريقية، فإني أؤكد لكم حرص المملكة المغربية على فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع جمهـوريـة كينيا، قائمة على أساس التعاون البناء والتضامن الفاعل والاحترام المتبادل، بما يخدم المصالح العليا لشعبينا، ويسهم في ازدهار ونماء قارتنا”.

منذ دقيقة واحدة
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