ملف الصباح
“لي ما عندو فلوس كلامو مسوس”
قواعد ثقافية وتربوية صارمة في المجتمع تجعل أصحاب المال أفضل مكانة من غيرهم مهما فعلوا أنت تحب المال وتعشقه وتحارب في سبيله (بأي شكل من الأشكال)، فأنت “رجل” بكل معاني الذكورة والقوة والإقدام والمغامرة، أما أن تتعفف وتضع مسافة بينك وبين “الفلوس”، أو “إقاريضن”، فأنت ضعيف ولاأكمل القراءة »
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