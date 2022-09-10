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“عبادين موكا”

منذ ساعتين
المغاربة يقدرون “الناس القاريين” لكن يفضلون عليهم “المرفحين” حتى ولو كانوا لا يفكون الخط يعشق المغاربة المال عشقا يصل حد العبادة. وهم مستعدون من أجله للتضحية بكل شيء… بكرامتهم… بمبادئهم… بعزة أنفسهم… ببناتهم… وزوجاتهم أيضا… بل يمكن أن يبيعوا الوطن في سبيله. ومثلما الحب، لديه أكثر منأكمل القراءة »

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