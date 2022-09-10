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حوادث

تأييد عقوبة “مخازني” بالناظور

منذ ساعتين
ثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، الحكم الابتدائي في حق “مخازني” في المجموعة 47 للمخزن المتنقل بالخميسات، معتقل بسجن بوركايز، لتورطه مع بارونات لتهريب كميات متفاوتة من المخدرات عبر السواحل التي يحرسها والعاملين تحت إمرته، في قرية أركمان ناحية إقليم الناظور. وأدين المتهم ابتدائيا بسنتينأكمل القراءة »

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