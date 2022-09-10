حوادث
عقود مزورة للنصب على حالمين بالهجرة
تفكيك عصابة إجرامية بالبيضاء تقدم عروض عمل وهمية للضحايا قبل الاستيلاء على أموالهم باشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن عين الشق بالبيضاء، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع أفراد عصابة إجرامية متورطة في التزوير واستعماله في النصب على الحالمين بالهجرة إلى أوربا، لكشف ملابساتأكمل القراءة »
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