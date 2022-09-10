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حوادث

جوازات المرور… طريق النصب

منذ 3 ساعات
محترفون في الاحتيال والتهريب يستعملونها لاختراق السدود الأمنية والمؤسسات الحساسة بين الفينة والأخرى تكشف عمليات إيقاف وتحقق من الهويات، عن فضائح نصب كبرى، تبدأ بإيهام عناصر السدود القضائية وبوابي المؤسسات الحساسة من مصالح أمنية وقضائية، لكن الحقيقة تظهر محترفين للنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون والتهريب. إنجاز:أكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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