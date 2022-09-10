حوادث
تفاصيل اغتصاب نادلة قاصر بالزمامرة
المتهم احتجزها بمنزل خمسة أيام وخبرة طبية أكدت افتضاض بكارتها أضحت قضايا هتك عرض واغتصاب فتيات قاصرات تؤثث أسبوعيا جلسات غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، حيث ارتفع عدد القضايا الجنائية المتابع فيها شباب ومتزوجون على خلفية تورطهم في قضايا جنسية، أغلب ضحاياها قاصرات يتحدرن من إقليميأكمل القراءة »
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