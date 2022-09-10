حوادث
“الكريساج بصيغة المؤنث بتيزنيت
أحالت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتيزنيت، الاثنين الماضي، على النيابة العامة بابتدائية، سارقة بصيغة المؤنث، وهي عشرينية متهمة بـ”الكريساج” تحت التهديد بالسلاح. وقررت النيابة العامة بعد أن عرضت عليها المتهمة، متابعتها في حالة اعتقال من أجل السرقة وحيازة السلاح في ظروف، من شأنها المساس بسلامةأكمل القراءة »
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