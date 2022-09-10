fbpx
مجتمع

لوبيات إسعاف تفرض مصحات على مرضى

منذ 3 ساعات
تفجرت، الثلاثاء الماضي، فضيحة جديدة بمصحة بمراكش، إذ فوجئت أسرة مريضة كانت تتلقى العلاج بمستشفى سيدي احساين بورزازات، بنقلها إلى مصحة خاصة بمراكش، عوض ما دون في وثيقة خروجها من المستشفى العمومي، والتي حدد بها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش. واستغربت أسرة المريضة السلوك، رافضة تلقيأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 ساعات


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.