مجتمع
لوبيات إسعاف تفرض مصحات على مرضى
تفجرت، الثلاثاء الماضي، فضيحة جديدة بمصحة بمراكش، إذ فوجئت أسرة مريضة كانت تتلقى العلاج بمستشفى سيدي احساين بورزازات، بنقلها إلى مصحة خاصة بمراكش، عوض ما دون في وثيقة خروجها من المستشفى العمومي، والتي حدد بها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش. واستغربت أسرة المريضة السلوك، رافضة تلقيأكمل القراءة »
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