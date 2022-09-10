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مجتمع

طريق تشتت أغلبية جماعة فاس

منذ 3 ساعات
فضح التداول في تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث جزئي لطريق للتهيئة بمقاطعة سايس، نقطة في جدول أعمال دورة استثنائية لمجلس جماعة فاس انعقدت الثلاثاء الماضي ، هشاشة الائتلاف السياسي المسير. وكشف تصدعه بعد شهور من التظاهر بالانسجام رغم شد الحبل بين مكوناته. وفجر عزيز اللبار، نائب رئيسأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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