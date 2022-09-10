مجتمع
طريق تشتت أغلبية جماعة فاس
فضح التداول في تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث جزئي لطريق للتهيئة بمقاطعة سايس، نقطة في جدول أعمال دورة استثنائية لمجلس جماعة فاس انعقدت الثلاثاء الماضي ، هشاشة الائتلاف السياسي المسير. وكشف تصدعه بعد شهور من التظاهر بالانسجام رغم شد الحبل بين مكوناته. وفجر عزيز اللبار، نائب رئيسأكمل القراءة »
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