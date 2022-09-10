حوادث
حقائق جديدة حول اغتصاب التلميذات
ساعات إضافية تستمر إلى منتصف الليل واستدراج بالهاتف والتغرير كشفت معطيات جديدة حول سلوكات الأستاذ المعتقل على ذمة التحقيق في جرائم الاغتصاب، المقرون بافتضاض البكارة في حق تلميذات مؤسسة خصوصية بالبيضاء، عن أساليب ماكرة لاستدراج القاصرات قصد السيطرة على عقولهن وتطويعهن، بل وجعلهن يحجمن عن البوح لأيأكمل القراءة »
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