حوادث
سحـب جـواز سفـر الـزاز
معطيات جديدة فتحت تحقيقا في مصادر ممتلكات المدير العام الأسبق لـ”وانا” قرر قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء سحب جواز سفر كريم الزاز، المدير العام الأسبق لمجموعة «وانا» (إنوي حاليا)، بعد عودته من زيارة عمل في السنغال. وأفادت مصادر أن الزاز أسس شركة للاستشارات، بعدأكمل القراءة »
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