مجتمع
مصنعو اللوازم المدرسية يهزمون “لوبي” الاستيراد
مستوى الجودة والأسعار فضح مخططات محاربة المنتوج الوطني وإعدام آلاف مناصب الشغل كشف الدخول المدرسي الجديد، آفاقا واعدة أمام الصناعة الوطنية، التي تعبأت ووصلت إلى السرعة القصوى من أجل بلوغ الاكتفاء الذاتي، وساهمت في إحداث قيمة اقتصادية مضافة، وتوفير آلاف مناصب الشغل. واستبق مستثمرون وطنيون جائحة كوروناأكمل القراءة »
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