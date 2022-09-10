حوادث
اعتقال تركي وزوجته نصبا على نساء
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، مغربية وزوجها التركي بعد اعتقالهما الأربعاء الماضي للاشتباه في تورطهما في النصب والاحتيال على عشرات النساء أوهماهن بالربح عن طريق التسويق الهرمي لمنتجات مختلفة، سيما ذات الصلة بالموضة والتجميل. وأوقف المتهمان بناء على شكاياتأكمل القراءة »
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