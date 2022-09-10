fbpx
ملف الصباح

الشعباني: نابع من فطرة الإنسان

منذ 3 ساعات
قال إن رغبة المغاربة للحصول على المال في ارتفاع قال علي الشعباني، باحث في علم الاجتماع إن حب بعض المغاربة للمال بات كبيرا إلى درجة أنهم «يعبدونه»، ومن أجل الحصول عليه يمكنهم القيام بأمور مستحيلة وغير قانونية. عن علاقة بعض المغاربة بالمال وحبهم للثراء والغنى ومحاور أخرى،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 ساعات


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.