ملف الصباح
الشعباني: نابع من فطرة الإنسان
قال إن رغبة المغاربة للحصول على المال في ارتفاع قال علي الشعباني، باحث في علم الاجتماع إن حب بعض المغاربة للمال بات كبيرا إلى درجة أنهم «يعبدونه»، ومن أجل الحصول عليه يمكنهم القيام بأمور مستحيلة وغير قانونية. عن علاقة بعض المغاربة بالمال وحبهم للثراء والغنى ومحاور أخرى،أكمل القراءة »
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