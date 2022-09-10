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شهادات
“تريند” يومي «أصبح الدرهم أسلوب خطاب بين مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية في مجتمعنا المتغير. خرجنا عن النص ووصلنا لدرجة استعباده ومنح قيمة فقط لمن يملكه، فلم تعد للأخلاق والمعرفة قيمة. وأصحبنا أمام مجتمع يزكي فقط أصحاب الشكارة وسماسرة الفساد المالي بعدما فقد بوصلة الأخلاق. للأسف الشديد فقدناأكمل القراءة »
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