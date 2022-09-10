حوادث
تعارف ينتهي باختطاف واغتصاب
الجاني استدرج الضحية للقيام بنزهة قبل اقتيادها إلى غابة انتهت قصة تعارف بين عشرينية وثلاثيني نهاية مأساوية، بعد أن وجدت الشابة نفسها ضحية اختطاف واحتجاز واغتصاب وحشي وسط غابة. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الجاني الذي يبلغ من العمر 31 سنة والمتحدر منأكمل القراءة »
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