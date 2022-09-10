ملف الصباح
بنزاكـور : حضور المال في كل شيئ أشاع الرشوة
المختص في علم النفس الاجتماعي كشف مساهمة المظاهر الاجتماعية في تكريس مفهوم أولويات المال وقدسيته قال الدكتور محسن بنزاكور، مختص في علم النفس الاجتماعي، إن الارتباط بالمال لا يتعلق بالمواطن المغربي، بل هو ظاهرة إنسانية منذ القدم. وأوضح بنزاكور في تصريح ل”الصباح”، أن العلاقات الإنسانية مبنية علىأكمل القراءة »
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