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هوس تكديس الثروة
حكايات تاريخية لسلاطين تباهوا بأموالهم و”قياد” استهواهم بريق الذهب يُجمع عدد كبير من الباحثين أن علاقة المغاربة بالمال لها جذور ضاربة في القدم، إذ اشتهروا بميلهم لتجميد أموالهم بالذهب أو العقار أو ممتلكات غالية الثمن، وأغلبهم يؤمن بالمقولة الشهيرة “دواير الزمان”، لتبرير رغبته في الحصول على الثروةأكمل القراءة »
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