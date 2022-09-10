الأولى
صفقات أسلحة بقاعات تدليك
تمتلكها شبكة يتزعمها صينيون تتخذ من المغرب قاعدة لبيع الأسلحة لمجموعات إفريقية بالملايير تتخذ شبكة للاتجار في الأسلحة، يتزعمها صينيون، من المغرب قاعدة لعقد صفقات أسلحة مع أفارقة بالملايير. وأفادت مصادر أن وسطاء صينيين في سوق الأسلحة فتحوا قاعات تدليك بالمغرب، يتخذونها واجهة للتمويه على نشاطهم الأصلي،أكمل القراءة »
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