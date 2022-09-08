أســــــرة
فطور الأطفال… المهمة الصعبة
رفضهم تناول الوجبة الأولى في يومهم يؤثر عليهم سلبا في المدرسة أكثر ما يزعج الكثير من الأمهات، سيما بعد العطلة الصيفية وبداية الدخول المدرسي، رفض أطفالهن تناول وجبة الفطور، والتي تعتبر الوجبة الأساسية في النظام الغذائي للطفل. فرغم إلحاح الكثير من الأمهات، يرفض أطفالهن تناول هذه الوجبة،أكمل القراءة »
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