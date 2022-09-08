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أســــــرة

“لانش بوكس”… علب صحية

منذ 4 ساعات
  صارت علب حفظ الأكل للمدرسة، من المستلزمات التي تقتنيها العديد من الأسر بداية كل دخول مدرسي، لأنها بالنسبة إليها من الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها. وفي هذا الصدد، قال محمد أدهشور، اختصاصي في التغذية والحمية العلاجية، إنه مع العودة إلى المدرسة، يفكر الكثير من الآباءأكمل القراءة »

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منذ 4 ساعات


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