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وصفات مع كراميلا
“لازانيا” المقادير اللحم المفروم البصل الزيت الملح والفلفل الأسود الفلفل الأحمر ثوم مجفف كزبرة كمون جبن مبشور صلصة الطماطم مقادير البيشامل 500 مليلتر من الحليب ملعقة كبيرة من الدقيق ملعقة كبيرة من الزبدة ملح وفلفل أسود أوراق لازانيا طريقة التحضير نضع في مقلاة القليل من الزيت ونضيفأكمل القراءة »
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