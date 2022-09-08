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اذاعة وتلفزيون

“النهاردة يوم جميل” على “نتفليكس”

منذ 4 ساعات
أعلنت منصة “نتفليكس” عن عرض الفيلم المصري “النهاردة يوم جميل” للمخرجة نيفين شلبي، ابتداء من 22 شتنبر الجاري، بعد عرضه في القاعات السينمائية المصرية ومشاركته في عدد من المهرجانات العربية والدولية، حيث حصل على عدة جوائز. وحسب صناع الفيلم، فإن “النهاردة يوم جميل” هو أول فيلم مصري،أكمل القراءة »

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منذ 4 ساعات


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